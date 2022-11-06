IT-эксперт дал советы по продаже старого смартфона

Перед продажей старого смартфона его необходимо предварительно подготовить, а в самом объявлении указать адекватную стоимость. Об этом сообщил эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев в воскресенье, 6 ноября.

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— Первое, что нужно сделать, это очистить аппарат, протереть спиртосодержащей салфеткой, чтобы убрать следы грязи и мелкие пятна. Кроме того, его нужно почистить изнутри: удалить все личные данные, чтобы они не достались следующему владельцу. К тому же после сброса настроек до заводских телефон работает быстрее и благодаря этому выглядит свежее, — сказал он.

Для более успешной продажи можно собрать весь комплект смартфона: коробка, зарядка, наушники и так далее. С их помощью стоимость телефона можно поднять примерно на тысячу рублей, а наличие чека прибавит уверенности в честной покупке.

Говоря про стоимость в объявлении, Мокеев отметил, что цена должна зависеть от продолжительности продажи. Для более скорого завершения нужно ставить ценник ниже рыночного, если нет спешки — то выше среднего, передает радио Sputnik.