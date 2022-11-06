Эксперт заявил о риске прослушки телефона при использовании VPN

Постоянные блокировки, вводимые Роскомнадзором, вынуждают россиян использовать VPN даже просто для того, чтобы зайти в запрещённую в стране соцсеть. Однако, по словам преподавателя Московской школы программистов Кирилла Ситнова, с непроверенными VPN-сервисами нужно быть осторожнее — оказывается, злоумышленники могут использовать их в корыстных целях и даже прослушивать разговоры.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Ситнова, при подключении устройства к VPN-серверу, данные с телефона пользователя идут через него.

«В этом случае за вами может проследить провайдер и использовать данные в корыстных целях. Используя VPN для банковских платежей на иностранных интернет-ресурсах, высока вероятность, что данные банковской карты могут быть украдены», — предостерёг эксперт.

Он также обратил внимание на исследование порталов Top10VPN.com и Comparitech, которые обнаружили, что некоторые бесплатные VPN-сервисы собирают и хранят весь трафик на своих серверах, хотя ранее провайдеры утверждали, что не ведут даже журналов активности пользователей.

«Последняя опасность касается именно самого устройства, на которое собираетесь установить VPN-сервис. При установке вы даёте ряд прав доступа к вашему устройству: к файловой системе и обмену данными, к сотовой и интернет-связи. Таким образом, по сути, вы предоставляете прямой доступ к прослушке вашего устройства», — заявил Ситнов.

Он посоветовал отключать VPN при любых банковских операциях — даже при банальной проверке баланса карты. Также необходимо следить за активностью программы на вашем лэптопе или смартфоне и проверять все разрешения доступа к устройству, не пропуская через сеть чувствительный для утечки трафик.