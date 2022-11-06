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7 минут назад

Всё должно быть портативным: создан переносной проигрыватель виниловых пластинок

Ferra.ru

Компания Audio-Technica выпустила улучшенную версию ретро-проигрывателя Sound Burger. Он компактный и переносной.

Создан переносной проигрыватель виниловых пластинок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Помимо этого, современный проигрыватель получил актуальные протоколы и технологии. Само устройство сделано из пластика, а ещё у у него есть тканевая ручка для транспортировки.

Проигрыватель поддерживает две частоты вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Совместим он с обычными виниловыми пластинками. Поскольку Sound Burger портативный, у него есть аккумулятор. Полного заряда должно хватать на 12 часов работы. Зарядка происходит через разъём USB-C.

Sound Burger выйдет ограниченным тиражом — 7000 экземпляров. Проигрыватель оценили в 199 долларов.

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