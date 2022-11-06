В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
31 минуту назад

Так же, как заказать такси: в России рассказали о будущем доставки дронами

Ferra.ru

Руководитель направления беспилотных авиационных систем «НПП "Радар ммс"», компании НТИ «Аэронет», Василий Анцев заявил, что через 10 лет в России доставка дронами станет такой же доступной, как вызов такси.

В России рассказали о будущем доставки дронами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт напомнил, что Яндекс.Такси впервые стало доступно для пользователей в 2011 году. Уже сейчас сервис может похвастаться многомиллионной ежедневной аудиторией и многомиллиардной капитализацией.

Анцев думает, что и сфере беспилотников потребуется около 10 лет для полного принятия. В течение этого времени потребуется решить ряд задач как на законодательном, так и на технологическом уровнях. Например, нужно будет создать безопасную инфраструктуру для полётов, выработать и принять правила безопасности движения транспорта, а также создать бесперебойную и защищённую линию связи между дронами и операторами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители