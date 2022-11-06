Учёные: искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну в 21 веке

Исследователи из Вашингтонского института провели опрос среди специалистов по искусственному интеллекту (ИИ). Оказалось, что многие из них считают: компьютеры могут развязать ядерную войну в этом столетии.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

36% опрошенных заявили, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям в этом веке, например, ядерной войне. 73% респондентов, напротив, считают, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции. А она, в свою очередь, приведёт к социальным потрясениям.