В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
32 минуты назад

Учёные: искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну в 21 веке

Ferra.ru

Исследователи из Вашингтонского института провели опрос среди специалистов по искусственному интеллекту (ИИ). Оказалось, что многие из них считают: компьютеры могут развязать ядерную войну в этом столетии.

Учёные: искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну в 21 веке
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

36% опрошенных заявили, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям в этом веке, например, ядерной войне. 73% респондентов, напротив, считают, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции. А она, в свою очередь, приведёт к социальным потрясениям.

Ещё 74% опрошенных думают, что частный сектор слишком сильно влияет на отрасль ИИ. 60% также отметили, что углеродный след от обучения больших моделей должен вызывать опасения у исследователей.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители