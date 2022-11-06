Запуск Cygnus к МКС отложен из-за неполадок

Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к МКС, планировавшийся в воскресенье, был отменен в связи с возникшими неполадками в центре управления полетами. Об этом сообщается в Twitter компании.

Фото: NASA NASA

На сайте агентства NASA отмечается, что стыковка Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября. Ее осуществят через захват корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующее присоединение к американскому модулю Unity.

По данным агентства, полет планируется реализовать 7 ноября в 05:27 по времени Восточного побережья США (в 13:57 мск).

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия по-прежнему работает на Международной космической станции.