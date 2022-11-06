В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
33 минуты назад

Northrop Grumman: запуск космического корабля США Cygnus к МКС отложен из-за неполадок

Газета.Ru

Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к МКС, планировавшийся в воскресенье, был отменен в связи с возникшими неполадками в центре управления полетами. Об этом сообщается в Twitter компании.

Запуск Cygnus к МКС отложен из-за неполадок
Фото: NASANASA

На сайте агентства NASA отмечается, что стыковка Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября. Ее осуществят через захват корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующее присоединение к американскому модулю Unity.

По данным агентства, полет планируется реализовать 7 ноября в 05:27 по времени Восточного побережья США (в 13:57 мск).

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия по-прежнему работает на Международной космической станции.

21 июня на тот момент действующий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что у США осталось четыре двигателя РД-181, необходимые для запуска ракеты Antares, которая выводит на орбиту корабль Cygnus, доставляющий грузы на МКС.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители