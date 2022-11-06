Запуск корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки

Запуск американской ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС), перенесен на сутки. Об этом в воскресенье сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Запланированный на сегодня запуск Cygnus отменен из-за срабатывания пожарной тревоги в Центре управления полетами в Даллесе (штат Вирджиния)", - говорится на странице NASA в Twitter.

Запуск корабля корпорации Northrop Grumman был запланирован с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) на 05:50 по времени Восточного побережья США (13:50 мск). Теперь он перенесен на 05:27 понедельника (13:27 мск), сообщили в NASA.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,5 тонны полезных грузов, включая оборудование для проведения ряда экспериментов, в том числе по созданию искусственных человеческих тканей, моделированию селей, генетическим особенностям выращенных в невесомости растений. Cygnus также должен будет вывести на орбиту первые спутники Зимбабве и Уганды. Аппарат после стыковки пробудет на орбите несколько месяцев. По окончании миссии он заберет со станции мусор и отходы и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Antares - двухступенчатая ракета, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Предыдущий запуск Cygnus состоялся в феврале, он отстыковался от МКС в конце июня. На орбиту грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX.