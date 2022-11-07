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55 минут назад

В WhatsApp появится новая возможность

Lenta.ruиещё 2

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию для использования сервиса на планшетах на базе Android. О скором появлении новой опции сообщил портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая возможность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что новая возможность мессенджера позволит связать планшет на Android с существующей учетной записью WhatsApp. Благодаря нововведению юзеры смогут использовать WhatsApp на устройствах без дополнительного номера телефона. Для входа в свою учетную запись WhatsApp через планшет потребуется скачать на устройство мессенджер и отсканировать на экране QR-код. По данным портала, опция скоро станет доступна для широкого круга пользователей.

Ранее стало известно, что WhatsApp разрешит пользователям создавать чаты с самими собой. Диалог с собственным номером телефона будет доступен в списке контактов в мессенджере. Чтобы отправить сообщение самому себе, пользователям потребуется выбрать этот чат.

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