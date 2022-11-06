Разработано «поглаживающее» устройство для алкоголиков

Ученые из Университета Аалто в Финляндии создали необычный метод физиотерапии алкогольной зависимости. Устройство hentoTouch имитирует приятные поглаживания, что помогает держать под контролем тягу к алкоголю, передает MedicalXpress.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Эксперты отметили, что фитнес-трекер показывает хорошие результаты в сочетании с психотерапией и фармацевтическими методами.

При желании выпить hentoTouch посылает сигналы, которые тактильно ощущаются как нежные поглаживания. Они доходят до мозга, где активируется парасимпатическая нервная система, провоцирующая высвобождение дофамина и окситоцина – веществ, благодаря которым человек чувствует удовольствие. Ученые считают, что имитация ласковых прикосновений повышает стрессоустойчивость. Ведь именно стресс является тригерром при алкоголизме.

«Идея состоит не в том, чтобы заменить близость с другими людьми, а в том, чтобы дополнить ее путем механической активации определенных нервных путей”», – говорит медицинский сотрудник проекта Джулиана Харкки.

Отталкиваясь от данных ВОЗ известно, что в мире каждый год от последствий приема алкоголя умирает примерно 3 млн. человек.

Юкка Планман – менеджер команды ученых, которые разработали hentoTouch, уверен, что устройство станет первым технологическим медицинским решением, с помощью которого человек сможет самостоятельно контролировать прием алкоголя.