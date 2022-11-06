Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S Pro

Сам смартфон выполнен в синем цвете. Также у Z40S Pro Starry Night Edition необычный комплект поставки — сразу два блока питания на 80 Вт и 65 Вт.

В остальном смартфон не отличается от базовой версии Z40S Pro. У него установлен экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления до 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 80 Вт. В системе камер есть датчики на 64 Мп, 50 Мп и 8 Мп.