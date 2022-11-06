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19 минут назад

Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S Pro

Ferra.ru

ZTE представила лимитированную модель смартфона Z40S Pro Starry Night Edition. На задней панели этого «творческого» устройства изображена картина «Звёздная ночь» художника Винсента Ван Гога.

Представлен «творческий» смартфон ZTE Nubia Z40S Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сам смартфон выполнен в синем цвете. Также у Z40S Pro Starry Night Edition необычный комплект поставки — сразу два блока питания на 80 Вт и 65 Вт.

В остальном смартфон не отличается от базовой версии Z40S Pro. У него установлен экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления до 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 80 Вт. В системе камер есть датчики на 64 Мп, 50 Мп и 8 Мп.

ZTE Nubia Z40S Pro Starry Night Edition оценён в 4999 юаней (около 43 000 рублей по текущему курсу).

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