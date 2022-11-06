Twitter утвердил сумму подписки для аккаунтов с синей галочкой

Стало известно, сколько стоит «синяя галочка» верификации в Twitter. Первыми о цене узнали пользователи App Store, где появилась подписка на услугу, сообщает CNBC.

«Обновления, представленные в App Store, подтвердили, что пользователи смогут приобрести Twitter Blue и получать синюю галочку за 7,99 долларов в месяц», - сообщает сайт телеканала.

Сейчас услуга доступна для пользователей в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.

Эстер Кроуфорд, директор по управлению продуктами Twitter, сообщила, что новая подписка пока доступна не для всех, но «небольшая группа» уже может увидеть обновление платформы.

«Новый Blue еще не запущен, но некоторые люди могут увидеть, что мы делаем обновления, потому что мы тестируем и вносим изменения в режиме реального времени», — написала она.

Нововведение появилось благодаря Илону Маску. Он купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября.

Ранее Маск критиковал действующую систему, которая ставит синюю галочку или подтверждение только известным пользователям - политикам, журналистам, руководителям и организациям.

Он заявил, что планирует дать «власть людям», предлагая Twitter Blue за 8 долларов в месяц.

Накануне Маск написал, что Twitter Blue развернут по всему миру, как только будет подтверждено, что он работает в первоначальном списке стран.

Ранее в отчете The Verge говорилось, что Маск рассматривает возможность взимать за подписку до 19,99 долларов в месяц.