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1 час назад

Программисты решили засудить Microsoft за незаконное использование их кода

Илья Родин

Юрист и программист Мэтью Баттерик подал коллективный иск в суд на компанию Microsoft и ее технологического партнера OpenAI. Он обвинил их в нарушении лицензий на открытый исходный код. Об этом пишет портал Vice.

Программисты решили засудить Microsoft за незаконное использование их кода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что компания якобы без разрешения использовала код программистов в новой модели искусственного интеллекта под названием Copilot.

По данным портала, Copilot работает внутри системы от GitHub. Система Codex была создана OpenAI и лицензирована для Microsoft. Для «обучения» искусственного интеллекта специалисты использовали большое количество «общедоступных репозиториев».

Программист подчеркнул в иске, что лицензия на открытый исходный код разрешает только некоммерческое распространение и модификацию кода. Кроме того, при использовании требуется указать имена авторов, чьи труды были использованы в проекте.

Следовательно, уточнил Баттерик, корпорация нарушила как условия лицензии, так и права авторов.

Наука и техника,Microsoft,
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