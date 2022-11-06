Программисты решили засудить Microsoft за незаконное использование их кода

Юрист и программист Мэтью Баттерик подал коллективный иск в суд на компанию Microsoft и ее технологического партнера OpenAI. Он обвинил их в нарушении лицензий на открытый исходный код. Об этом пишет портал Vice.

Отмечается, что компания якобы без разрешения использовала код программистов в новой модели искусственного интеллекта под названием Copilot.

По данным портала, Copilot работает внутри системы от GitHub. Система Codex была создана OpenAI и лицензирована для Microsoft. Для «обучения» искусственного интеллекта специалисты использовали большое количество «общедоступных репозиториев».

Программист подчеркнул в иске, что лицензия на открытый исходный код разрешает только некоммерческое распространение и модификацию кода. Кроме того, при использовании требуется указать имена авторов, чьи труды были использованы в проекте.