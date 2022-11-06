Российских космонавтов от радиации могут защитить генными технологиями

От директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова стало известно, что генные технологии, в частности стволовые клетки, могут оказаться перспективными в вопросах радиационной защиты будущих космонавтов. Сообщает ТАСС со ссылкой на журнал “Русский космос”

Воздействия на отдельные органы могут иметь достаточно широкую палитру, например в вопросах радиационной безопасности - от локальной защиты до превентивного удаления. Генные технологии, безусловно, могут оказаться перспективными. … Применение клеточных технологий, в частности стволовых клеток, также активно рассматривается

К тому же директор ИМБП поделился, что активно обсуждается необходимость внедрения генных технологий в отбор космонавтов. Но есть нюансы. Так, “любые вновь открывающиеся возможности воздействия на организм человека должны проходить оценку их перспективности с точки зрения повышения безопасности межпланетных миссий”, - добавил он.