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1 час назад

Фонд на $80 млн поддержит создателей Интернета будущего

Ferra.ru

OrangeDAO начала сотрудничество с небольшим венчурным фондом Press Start Capital для создания программы OrangeDAO X Press Start Cap Fellowship Program, которая будет спонсировать и помогать "пионерам" Web3.

Фонд на $80 млн поддержит создателей Интернета будущего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Успешные кандидаты получат по $25 000, 10 недель структурированного менторства и постоянный доступ к сети OrangeDAO, насчитывающей более 1200 членов. В обмен OrangeDAO и Press Start получают возможность инвестировать в “результирующие” компании, если таковые будут созданы участниками программы

Технический обозреватель Роберта X. Крингли объясняет, считает, что эта модель "венчурного капитала среднего класса" "будет тиражироваться и “расти без ограничений", в конечном итоге экспортируя себя из Кремниевой долины в города по всему миру.

У OrangeDAO большие планы, и для их реализации в августе привлекла 80 млн долларов венчурного капитала, и первым направлением использования этого капитала стали эти стипендии.

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