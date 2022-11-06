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1 час назад

Эксперт рассказал, как продать старый смартфон

Национальная Служба Новостейиещё 1

Стало известно, как продать старый смартфон с максимальной выгодой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в сфере IT-технологий Никиту Мокеева.

Эксперт рассказал, как продать старый смартфон
Фото: ТАССТАСС

По его словам, покупатель будет готов заплатить больше за тот гаджет, который выглядит аккуратно, не имеет пятен и трещин на поверхности. Внешний вид аппарата значительно улучшится, если протереть его корпус спиртосодержащей салфеткой, а на экран установить защитное стекло.

Эксперт напомнил, что перед продажей устройства важно также удалить из памяти всю личную информацию. Кроме того, он порекомендовал сбросить настройки смартфона до заводских.

Если смартфон начал греться и быстро разряжаться, стал зависать или перезагружаться сам по себе, а также внезапно запускать различные, создавать «эхо» во время разговора, скорее всего, аппарат взломан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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