Эксперт рассказал, как продать старый смартфон

Стало известно, как продать старый смартфон с максимальной выгодой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в сфере IT-технологий Никиту Мокеева.

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По его словам, покупатель будет готов заплатить больше за тот гаджет, который выглядит аккуратно, не имеет пятен и трещин на поверхности. Внешний вид аппарата значительно улучшится, если протереть его корпус спиртосодержащей салфеткой, а на экран установить защитное стекло.

Эксперт напомнил, что перед продажей устройства важно также удалить из памяти всю личную информацию. Кроме того, он порекомендовал сбросить настройки смартфона до заводских.