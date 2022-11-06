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39 минут назад

Маск пообещал разрешить длинные тексты в Twitter

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность публиковать длинные тексты, сообщил новый глава компании, миллиардер Илон Маск.

Маск пообещал разрешить длинные тексты в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на страницу Маска (соцсеть заблокирована в РФ).

Он добавил, что за этим последует монетизация для создателей любого вида контента.

Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям скриншоты с большим объемом текста.

Напомним, Маск после покупки Twitter распустил совет директоров компании и сейчас является единственным ее руководителем. В компании начались массовые сокращения.

Наука и техника,Илон Маск,
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