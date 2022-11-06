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1 час назад

Названы растения, которые могут заменить очиститель воздуха в доме

Мир24

Начало отопительного сезона плохо сказывается на домашнем микроклимате. Воздух слишком пересушивается, везде летает пыль. Решить вопрос с его очищением и увлажнением можно с помощью специальных приборов, но это дорого. На помощь приходят растения. Они не хуже машин справляются с задачей создания благоприятной окружающей среды в квартире, сообщает aif.ru.

Названы растения, которые могут заменить очиститель воздуха в доме
Фото: mir24.tvmir24.tv

Так, прекрасно озонирует все вокруг кипарисовик. Он нивелирует мелкий вред от электрических приборов, вытягивает из воздуха пыль и снабжает его приятным легким безаллергенным ароматом.

Еще подойдет для целей очищения воздуха в доме пеларгония. Ее еще называют комнатной геранью. Она безжалостно уничтожает все болезнетворные микроорганизмы, летающие в воздухе.

Хорош и спатифиллум. Он привлекателен внешне и беспощаден к воздушным взвесям любой плесени. Также эффективно поглощает вредные трихлорэтилен и формальдегиды.

Стоит обратить внимание и на папоротник. Кроме того, что он очищает воздух, также растение обладает способностью нейтрализовать вред излучения компьютера или телевизора.

Настоящая спасительница всех легочных «хроников» – диффенбахия. Чистит, обезвреживает безукоризненно. Научно доказано, что она ярый враг и истребитель стафилококков.

Ранее сообщалось, что французские инженеры создали генно-модифицированное растение, способное эффективно очищать воздух в комнате от загрязнений. В качестве основы использовали эпипренум золотистый.

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