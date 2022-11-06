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32 минуты назад

Стоимость компьютеров в России достигла рекордного минимума

Ura.Ru

Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ритейлеры. Такие данные приведены с учетом последних четырех месяцев.

Стоимость компьютеров в России достигла рекордного минимума
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18—37% по сравнению с июнем», — передают «Известия».

Например, в пресс-службе Ozon сообщили, что видеокарты подешевели на 37%. Там отметили, что это связано с кратным ростом ассортимента у продавцов и конкуренцией за покупателей.

Ранее «Известия» сообщали, что цены на последние модели iPhone обвалились на 30%. Так, по данным газеты, стоимость iPhone 13 Pro Max на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей.

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