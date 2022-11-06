В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

Россиянам рассказали, как не убить свой смартфон зимой

Секрет Фирмы

С наступлением зимы стоит позаботиться не только о тёплой одежде, переходе на зимнюю резину и дополнительном домашнем обогревателе, но и о комфортных условиях для вашего смартфона. По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, длительное использование гаджета на морозе бьёт по состоянию его аккумулятора.

Россиянам рассказали, как не убить свой смартфон зимой
Фото: UnsplashUnsplash

«Его ёмкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания ёмкость аккумулятора восстанавливается и изменения не будут заметны. При экстремально низких температурах (ниже –40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно», — добавил Пермяков.

Также опасность поджидает смартфон при попадании с холодной улицы в тёплое помещение: его владельцу нужно не допускать появления конденсата, который негативно влияет на любую электронику.

«Но это всё случается при длительном воздействии холода, более 30 минут. Поэтому во избежание переохлаждения телефона его стоит носить под тёплой одеждой и доставать на непродолжительное время», — подытожил эксперт.

Убить свой телефон можно не только если постоянно пользоваться им на морозе. Эксперт Евгений Черток ранее рассказал, что кроме очевидных советов не мочить телефон и не давать ему перегреваться для более длительной работоспособности гаджета не стоит носить его в сумке вместе с ключами, монетками и прочим царапающим металлом или в узких джинсах. Опасны для современных смартфонов и некачественные дешёвые зарядки — как сетевые, так и автомобильные.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители