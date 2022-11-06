Россиянам рассказали, как не убить свой смартфон зимой

С наступлением зимы стоит позаботиться не только о тёплой одежде, переходе на зимнюю резину и дополнительном домашнем обогревателе, но и о комфортных условиях для вашего смартфона. По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, длительное использование гаджета на морозе бьёт по состоянию его аккумулятора.

«Его ёмкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания ёмкость аккумулятора восстанавливается и изменения не будут заметны. При экстремально низких температурах (ниже –40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно», — добавил Пермяков.

Также опасность поджидает смартфон при попадании с холодной улицы в тёплое помещение: его владельцу нужно не допускать появления конденсата, который негативно влияет на любую электронику.

«Но это всё случается при длительном воздействии холода, более 30 минут. Поэтому во избежание переохлаждения телефона его стоит носить под тёплой одеждой и доставать на непродолжительное время», — подытожил эксперт.

Убить свой телефон можно не только если постоянно пользоваться им на морозе. Эксперт Евгений Черток ранее рассказал, что кроме очевидных советов не мочить телефон и не давать ему перегреваться для более длительной работоспособности гаджета не стоит носить его в сумке вместе с ключами, монетками и прочим царапающим металлом или в узких джинсах. Опасны для современных смартфонов и некачественные дешёвые зарядки — как сетевые, так и автомобильные.