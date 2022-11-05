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1 час назад

Специалист Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

RT на русском

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о влиянии низких температур на гаджеты.

Как использовать смартфон в холодное время года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Длительное использование телефона на морозе оказывает негативный эффект в первую очередь на аккумулятор. Его ёмкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания ёмкость аккумулятора восстанавливается и изменения не будут заметны. При экстремально низких температурах (ниже -40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно», — добавил он.

Кроме того, после попадания из холода в тёплое помещение важно не допустить появления конденсата, поскольку он негативно влияет на любую электронику, предупредил собеседник RT.

«Но это всё случается при длительном воздействии холода, более 30 минут. Поэтому во избежание переохлаждения телефона его стоит носить под тёплой одеждой и доставать его на непродолжительное время», — заключил эксперт.

Ранее психолог Веракса заявил, что дошкольникам можно проводить с гаджетами около часа в день.

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