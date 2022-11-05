Как использовать смартфон в холодное время года

«Длительное использование телефона на морозе оказывает негативный эффект в первую очередь на аккумулятор. Его ёмкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания ёмкость аккумулятора восстанавливается и изменения не будут заметны. При экстремально низких температурах (ниже -40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно», — добавил он.