Основатель Twitter отреагировал на массовые увольнения сотрудников при Маске

Один из основателей и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси объяснил, что массовые увольнения сотрудников соцсети при новом руководителе Илоне Маске связаны со «слишком быстрым ростом» компании. Об этом он заявили в своем Twitter-аккаунте.

«Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: при мне начался слишком быстрый рост компании. Я прошу прощения за происходящее», — написал он.

«Я не ожидаю, что это будет взаимное чувство в настоящий момент, или когда-либо, я все понимаю», — добавил предприниматель.

По подсчетам журналистов, примерно половину всех сотрудников Twitter увольняют через неделю после того, как Илон Маск купил компанию за $44 млрд. Маск также уверял, что у него «не было другого выбора». По словам миллиардера, в текущих условиях соцсеть теряет более $4 млн в день.