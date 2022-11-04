Samsung назвала год, когда Apple представит складной планшет

В то время как такие компании, как Samsung, все больше инвестируют в складные устройства, Apple еще не анонсировала ни одного продукта в этой категории. Samsung, по сообщениям, ожидает, что Apple представит складной планшет к 2024 году.

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Новость поступила от The Elec, который узнал из источников, что в прошлом месяце мобильное подразделение Samsung провело встречу с поставщиками для обсуждения рынка смартфонов. В ходе обсуждения представители южнокорейской компании якобы заявили, что они ожидают, что Apple анонсирует свое первое складное устройство через два года.

Интересно, что, по крайней мере, по мнению Samsung, первое складное устройство Apple не будет телефоном. Вместо этого компания считает, что Apple выйдет в этот сегмент со складным планшетом или ноутбуком.