Самый высокий вулканический шлейф проник в мезосферу

Новый анализ извержения вулкана у побережья Тонга в начале этого года показал истинные масштабы мощного взрыва и установил, что его шлейф является самым высоким в истории.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Он является первым, который был замечен протянувшимся через нижние слои атмосферы в мезосферу, которая начинается на высоте около 50 км.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хапаи к северу от Тонга 14 января считается одним из самых мощных за всю историю наблюдений, оно вызвало разрушительные цунами по всему Тихому океану и ударные волны по всему миру.

Ученые из Оксфордского университета использовали снимки с геостационарных метеорологических спутников, чтобы по-новому взглянуть на это событие. Эти спутники наблюдали за вулканом с трех сторон и сделали последовательность снимков, запечатлевших извергающийся шлейф с интервалом в 10 минут.