В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Самый высокий вулканический шлейф за всю историю наблюдений проник в мезосферу

Ferra.ruиещё 1

Новый анализ извержения вулкана у побережья Тонга в начале этого года показал истинные масштабы мощного взрыва и установил, что его шлейф является самым высоким в истории.

Самый высокий вулканический шлейф проник в мезосферу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он является первым, который был замечен протянувшимся через нижние слои атмосферы в мезосферу, которая начинается на высоте около 50 км.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хапаи к северу от Тонга 14 января считается одним из самых мощных за всю историю наблюдений, оно вызвало разрушительные цунами по всему Тихому океану и ударные волны по всему миру.

Ученые из Оксфордского университета использовали снимки с геостационарных метеорологических спутников, чтобы по-новому взглянуть на это событие. Эти спутники наблюдали за вулканом с трех сторон и сделали последовательность снимков, запечатлевших извергающийся шлейф с интервалом в 10 минут.

Затем команда использовала новый метод измерения, чтобы рассчитать расстояние до шлейфа. Анализ показал, что в своей наивысшей точке он достиг высоты 57 км, что намного выше, чем 40-километровый шлейф, выброшенный из вулкана Пинатубо в 1991 году.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители