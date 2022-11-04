Эксперт назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков в интервью агентству "Прайм" назвал самые безопасные и надежные мессенджеры.

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Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня Андрей Слободчиков Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики

В Viber реализована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается загрузкой данных на серверы, пояснил специалист. Он также добавил, что в Telegram реализован уникальный протокол MTProto, а аналогичный метод сквозного шифрования добавлен только в секретные чаты.