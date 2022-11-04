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24 минуты назад

Эксперт назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры

Ferra.ru

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков в интервью агентству "Прайм" назвал самые безопасные и надежные мессенджеры.

Эксперт назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня Андрей Слободчиков Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики

В Viber реализована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается загрузкой данных на серверы, пояснил специалист. Он также добавил, что в Telegram реализован уникальный протокол MTProto, а аналогичный метод сквозного шифрования добавлен только в секретные чаты.

К тому же WhatsApp и Telegram, в отличие от Viber, имеют доступ к данным контактов и хранят их на своих отдельных серверах, рассказал Слободчиков. По его словам, Viber способен собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры, но предусматривает их частичное шифрование.

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