В Британии выздоровел пациент с самым продолжительным случаем коронавируса

В Великобритании выздоровел пациент, у которого был зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом — 411 дней болезни. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Мужчина в возрасте 59 лет сдал положительный тест на COVID-19 в декабре 2020 года. Несмотря на исчезновение симптомов, тесты оставались положительными до января 2022 года. По словам врачей, у британца был ранний штамм вируса.

Оказалось, что у мужчины была ослаблена иммунная система после трансплантации почки. Определив штамм, врачи смогли вылечить пациента с помощью известного американского препарата «Регенерон», который также помог в борьбе с болезнью бывшему президенту США Дональду Трампу.