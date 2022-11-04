В даркнете вырос спрос на поддельные украинские паспорта

В российском сегменте даркнета вырос спрос на поддельные украинские паспорта. Как выяснила «Лента.ру», приобрести внутренний паспорт можно примерно за полторы тысячи долларов.

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При этом внешне подделка будет обладать всеми качествами оригинала. Специализирующиеся на изготовлении подобных документов дельцы соблюдают все тонкости производства, вплоть до использования бумаги необходимой плотности, вплетения защитных ультрафиолетовых нитей и нанесения водяных знаков. Вместе с тем, такой документ не будет числиться во внутренних базах украинских госорганов, поэтому использовать его на территории страны не рекомендуется.

Повышенный спрос объясняется тем, что таким паспортом удастся воспользоваться на территории Европы, куда украинских беженцев пускают по внутренним документам. Также покупателей привлекают различные преференции, которые имеют украинцы в странах Европы. Многие из них могут претендовать на выплаты от государств ЕС и социальное жилье. А по качественной подделке загранпаспорта можно будет воспользоваться безвизовым соглашением, действующим между Украиной и Евросоюзом.

Как отметили в беседе с «Лентой.ру» продавцы легальных паспортов, которые выдаются с помощью коррумпированных украинских чиновников, эта услуга в последнее время практически сошла на нет.

«Реальные, полностью легальные украинские документы становится делать тем сложнее, чем дальше заходит операция России на Украине. Причины ровно две: разрушенная инфраструктура страны и участившиеся случаи охоты на ведьм внутри силовых структур Украины. А если выяснится, что сотрудник МВД Украины за вознаграждение выдавал паспорта гражданам России, он может стать фигурантом дела с куда более серьезным сроком, чем при простой подделке документов», — констатировал собеседник «Ленты.ру».