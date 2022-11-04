Аккаунт бывшей девушки Илона Маска исчез из Twitter

Актриса Эмбер Херд удалила свою страницу в соцсети Twitter практически сразу после того, как сервис приобрел бизнесмен Илон Маск, ее бывший возлюбленный. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Отмечается, что на странице звезды красуется стандартная в таких случаях надпись «This account does not exist» (этот аккаунт больше не существует).
По данным портала, у Херд сохранились блоги в других соцсетях. В частности, есть страница в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с 5,3 млн подписчиков.
Напомним, что Маск и Херд начали встречаться в 2016 году. Их общение продолжалось порядка двух лет, затем они расстались, сохранив при этом хорошие отношения.
Ранее сообщалось, что сотрудники Twitter подали в суд на компанию. Причиной для этого стали планы Маска по значительному сокращению штата сервиса.