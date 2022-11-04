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54 минуты назад

Аккаунт бывшей девушки Илона Маска исчез из Twitter

Илья Родин

Актриса Эмбер Херд удалила свою страницу в соцсети Twitter практически сразу после того, как сервис приобрел бизнесмен Илон Маск, ее бывший возлюбленный. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Аккаунт бывшей девушки Илона Маска исчез из Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на странице звезды красуется стандартная в таких случаях надпись «This account does not exist» (этот аккаунт больше не существует).

По данным портала, у Херд сохранились блоги в других соцсетях. В частности, есть страница в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с 5,3 млн подписчиков.

Напомним, что Маск и Херд начали встречаться в 2016 году. Их общение продолжалось порядка двух лет, затем они расстались, сохранив при этом хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Twitter подали в суд на компанию. Причиной для этого стали планы Маска по значительному сокращению штата сервиса.

Наука и техника,Илон Маск,
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