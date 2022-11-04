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1 час назад

Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку

Илья Родин

Минск и Москва договорились о взаимодействии в области освоения космоса, в частности о создании спутниковой группировки, заявил 4 ноября, в пятницу, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что президент рассказал о совместных с Россией планах во время выступления на официальной церемонии запуска очередной линии биотехнологической корпорации БНБК в Пуховичском районе.

Лукашенко подчеркнул, что страна серьезно заинтересована в развитии космической программы. Он пояснил, что Белоруссия производит спутники, планирует отправить своего космонавта на МКС.

Президент уточнил, что Минску удалось «вклиниться» в российскую программу по созданию спутниковой группировки. По его словам, проект достаточно широкий, носит не только военный характер.

По оценке Лукашенко, Белоруссии удалось достичь значительных успехов. Так, страна создала спутник, «который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров».

Наука и техника,Александр Лукашенко,
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