Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку

Минск и Москва договорились о взаимодействии в области освоения космоса, в частности о создании спутниковой группировки, заявил 4 ноября, в пятницу, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет агентство БЕЛТА.
Отмечается, что президент рассказал о совместных с Россией планах во время выступления на официальной церемонии запуска очередной линии биотехнологической корпорации БНБК в Пуховичском районе.
Лукашенко подчеркнул, что страна серьезно заинтересована в развитии космической программы. Он пояснил, что Белоруссия производит спутники, планирует отправить своего космонавта на МКС.
Президент уточнил, что Минску удалось «вклиниться» в российскую программу по созданию спутниковой группировки. По его словам, проект достаточно широкий, носит не только военный характер.
По оценке Лукашенко, Белоруссии удалось достичь значительных успехов. Так, страна создала спутник, «который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров».