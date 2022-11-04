Почему некоторые компании «купаются» в чипах

В индустрии чипов образовалась странная ситуация. Пока некоторые производители микросхем утопают в своих изделиях, дефицит всё равно продолжается. Автор колонки в Forbes попытался объяснить, что происходит.

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Так, у тайваньского чипмейкера TSMC наблюдается снижение спроса от заказчиков. Согласно прогнозам, в 2023 году всё станет только хуже. Дело в том, что главные заказчики TSMC — Apple, AMD, Intel, MediaTek, NVIDIA и Qualcomm — скромно оценивают свои продажи в будущем.