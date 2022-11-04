Браузер Samsung научился синхронизировать закладки с Google Chrome

Samsung выпускает обновление своего браузера Samsung Internet 19. В нём представлен широкий спектр новых функций безопасности и конфиденциальности, а также возможность синхронизации с Google Chrome.

На данный момент Samsung Internet 19.0.1.2, по-видимому, доступен только для некоторых пользователей устройств Galaxy. Но в ближайшее время обновление будет распространено полноценно.

Вместе с обновлением браузер научился синхронизировать закладки с Google Chrome. Чтобы включить эту функцию, сначала нужно скачать расширение Samsung Internet Chrome и войти в свою учётную запись Samsung. Там можно будет выбрать опцию закладок Chrome, а затем импортировать их.