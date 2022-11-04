На Twitter подали в суд из-за планов сокращения сотрудников

Сотрудники сети микроблогов Twitter подали коллективный иск к компании в федеральный суд Сан-Франциско. Причиной этого стали планы бизнесмена Илона Маска сократить порядка 3,7 тыс. менеджеров сервиса. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что компания приняла решение о массовом сокращении без предварительного уведомления сотрудников. Это нарушает как региональные, так и федеральные законы.

По данным агентства, сотрудники компании получили сообщения на электронную почту, в которых уточнялось, что «4 ноября Twitter «пройдет через сложный процесс сокращения».

В письме говорилось, что под сокращение попадут в том числе и те специалисты, которые внесли значимый вклад в развитие сервиса. Пояснялось, что мера необходима для обеспечения дальнейших успехов компании.