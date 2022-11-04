В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

На Twitter подали в суд из-за планов сокращения сотрудников

Илья Родин

Сотрудники сети микроблогов Twitter подали коллективный иск к компании в федеральный суд Сан-Франциско. Причиной этого стали планы бизнесмена Илона Маска сократить порядка 3,7 тыс. менеджеров сервиса. Об этом пишет РБК.

На Twitter подали в суд из-за планов сокращения сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что компания приняла решение о массовом сокращении без предварительного уведомления сотрудников. Это нарушает как региональные, так и федеральные законы.

По данным агентства, сотрудники компании получили сообщения на электронную почту, в которых уточнялось, что «4 ноября Twitter «пройдет через сложный процесс сокращения».

В письме говорилось, что под сокращение попадут в том числе и те специалисты, которые внесли значимый вклад в развитие сервиса. Пояснялось, что мера необходима для обеспечения дальнейших успехов компании.

Кроме того, 3 ноября произошли изъятия оргтехники у части персонала, многие сотрудники заявляли, что им ограничили доступ к электронной почте и корпоративному мессенджеру Slack.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители