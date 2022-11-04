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1 час назад

Бывший сотрудник Apple сознался, что заработал $17 млн на незаконных схемах с деталями

Газета.Ru

Бывший сотрудник Apple Дхирендра Прасад сознался, что виновен в нанесении IT-гиганту ущерба на сумму в $17 млн. Как сообщается в релизе минюста США, мужчина подробно рассказал о своих незаконных схемах, действовавших с 2011 по 2018 годы.

Сотрудник обманул Apple на $17 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 52-летний Прасад работал в отделе глобальных поставок Apple. Прасад признал, что получал откаты, завышал суммы в счетах и крал комплектующие корпорации.

Также экс-работник компании из Купертино сообщил, что создавал подставные счета за несовершенные услуги — компания их оплачивала, а всю сумму получал сам Прасад.

По данным ведомства, активнее всего обвиняемый использовал схему с перепродажей компании уже приобретенных деталей. Согласно версии следствия, он крал комплектующие и отправлял их поставщику, где их переупаковывали и продавали Apple под видом нового товара.

Бывшему сотруднику Apple грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Отдельные обвинения были предъявлены двум сообщникам Прасада, являвшихся поставщиками Apple.

Наука и техника,Министерство юстиции США,Apple,
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