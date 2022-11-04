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1 час назад

Samsung придумала хитрый способ улучшить автономность своих смартфонов

Ferra.ru

Инсайдер рассказал о любопытной «фишке», которая будет в смартфонах серии Samsung Galaxy S23. Благодаря ней устройства смогут работать дольше от одного заряда батареи.

Samsung придумала хитрый способ улучшить автономность своих смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранее стало известно, что Samsung увеличивает ёмкость батареи Galaxy S23 и Galaxy S23+. Так, в младшей модели будет аккумулятор на 3900 мАч, а в старшей — на 4700 мАч. Это на 200 мАч больше по сравнению с предшественниками. Galaxy S23 Ultra сохранит ту же ёмкость батареи, что и Galaxy S22 Ultra, но Samsung придумала способ увеличения времени автономной работы.

Это режим Light. Он немного снижает тактовую частоту чипсета, чтобы увеличить время автономной работы. Согласно словам инсайдера, падение производительности не будет «значительным», но энергопотребление станет меньше. Режим Light не должен повлиять на игры.

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