Samsung придумала хитрый способ улучшить автономность своих смартфонов

Инсайдер рассказал о любопытной «фишке», которая будет в смартфонах серии Samsung Galaxy S23. Благодаря ней устройства смогут работать дольше от одного заряда батареи.

Ранее стало известно, что Samsung увеличивает ёмкость батареи Galaxy S23 и Galaxy S23+. Так, в младшей модели будет аккумулятор на 3900 мАч, а в старшей — на 4700 мАч. Это на 200 мАч больше по сравнению с предшественниками. Galaxy S23 Ultra сохранит ту же ёмкость батареи, что и Galaxy S22 Ultra, но Samsung придумала способ увеличения времени автономной работы.