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1 час назад

Apple предложила два месяца бесплатной подписки в своём онлайн-кинотеатре. Россиянам тоже

Ferra.ru

4 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера нового документального фильма «Селена Гомес: Я и мой мир». В честь этого компания раздаёт два месяца бесплатной пробной подписки.

Apple предложила два месяца бесплатной подписки в онлайн-кинотеатре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Несмотря на то, что Apple не принимает платежи с российских карт, подписку всё равно можно оформить. Сделать это можно по ссылке. Предложение доступно только для пользователей без активной подписки. Даже если ранее к аккаунту уже подключалась пробная подписка на TV+, акция всё равно должна действовать.

Предложение будет действовать до 2 декабря.

Наука и техника,Apple,
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