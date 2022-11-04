Apple предложила два месяца бесплатной подписки в онлайн-кинотеатре

4 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера нового документального фильма «Селена Гомес: Я и мой мир». В честь этого компания раздаёт два месяца бесплатной пробной подписки.

Несмотря на то, что Apple не принимает платежи с российских карт, подписку всё равно можно оформить. Сделать это можно по ссылке. Предложение доступно только для пользователей без активной подписки. Даже если ранее к аккаунту уже подключалась пробная подписка на TV+, акция всё равно должна действовать.