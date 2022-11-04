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12 минут назад

Ученые из России разработали инновационный протез сердечного клапана

FBM.ru

Российские ученые из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали искусственный сердечный клапан с применением керамики. Авторы работы уверены, что изделие сможет составить достойную конкуренцию импортным аналогам. Исследовательская работа опубликована в журналах Biomedical Engineering и «Медицинская техника», передает RT.

Ученые из России разработали инновационный протез сердечного клапана
Фото: FBM.ruFBM.ru

Разработка ученых сможет заменить один из четырех клапанов сердца — трикуспидальный. Специалисты использовали детали из биосовместимой керамики — диоксида циркония. Эта керамика уже применяется для зубных коронок и суставных протезов.

По словам экспертов, диоксид циркония обеспечит надежность и износостойкость протеза. Это играет огромную роль для сердечного клапана, так как он безостановочно подвергается нагрузкам.

Протез состоит из треугольного корпуса, выполненного из диоксида циркония, эластичной полимерной створки, а также сложного узла крепления створки, часть деталей которого сделана из керамики.

«Специальная обработка поверхности деталей, изготовленных из диоксида циркония, позволяет не только снизить поверхностную пористость материала на 5—7%, но и увеличить износостойкость образцов в 1,5 раза», — рассказал Роман Небогатиков – автор работы, аспирант кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ.

Данная конструкция повышает качество сердечного кровообращения, а также снижает риск тромбоза и гемолиза у пациента.

Ученые отмечают, что их разработка сможет заменить импортные аналоги, так как себестоимость отечественных клапанов ниже, чем у иностранных аналогов.

Через несколько лет может быть начато массовое производство таких искусственных клапанов.

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