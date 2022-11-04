Российские учёные нашли как отключить Интернет Starlink без ядерного взрыва

Некоторое время назад стало известно о возможном использовании ядерного удара в случае, если нужно будет вывести из строя системы Starlink. Теперь же российские специалисты нашли более миролюбивый вариант.

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Оказалось, что для отключения космического Интернета на определённой территории, вовсе не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники. Для этого достаточно нарушить работоспособность наземной составляющую сети.

Всё дело в том, что они взаимодействуют с сотнями спутников и тысячами пользовательских терминалов. А учитывая, что сами базовые станции стационарны, их намного проще вычислить и вывести из строя.