Samsung поиздевалась над Apple за отсутствие складных iPhone

Компания Samsung периодически выпускает рекламные ролики, в которых всячески подкалывает Apple за отсутствие инноваций. Вот и на этот раз корейский гигант не смог отказать себе в удовольствии потроллить купертиновцев.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В Сети появилось видео, в котором один из фанатов Apple сидит на заборе, разделяющем фанатов яблочной продукции и фирменный магазин Samsung. Он смотрит в противоположный лагерь и замечает там гибкие смартфоны и телефоны с «эпичной камерой».

При этом сторонники iPhone и iPad активно отговаривают своего товарища от перехода в лагерь фанатов Samsung. Они говорят о том, что их дело — ждать, а потому они подождут, когда Apple выпустит собственный гибкий смартфон.