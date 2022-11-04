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5 минут назад

Samsung поиздевалась над Apple за отсутствие складных iPhone

Ferra.ru

Компания Samsung периодически выпускает рекламные ролики, в которых всячески подкалывает Apple за отсутствие инноваций. Вот и на этот раз корейский гигант не смог отказать себе в удовольствии потроллить купертиновцев.

Samsung поиздевалась над Apple за отсутствие складных iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В Сети появилось видео, в котором один из фанатов Apple сидит на заборе, разделяющем фанатов яблочной продукции и фирменный магазин Samsung. Он смотрит в противоположный лагерь и замечает там гибкие смартфоны и телефоны с «эпичной камерой».

При этом сторонники iPhone и iPad активно отговаривают своего товарища от перехода в лагерь фанатов Samsung. Они говорят о том, что их дело — ждать, а потому они подождут, когда Apple выпустит собственный гибкий смартфон.

Напомним, что несколько лет назад корейцы уже выпускали похожий ролик. В нём они активно высмеивали «чёлку» флагманских iPhone.

Наука и техника,Apple,
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