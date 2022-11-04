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13 минут назад

Учёные выяснили, что на Марсе 3,5 млрд лет назад был океан и текли десятки рек

FBM.ru

Согласно сведениям научных специалистов из Университета штата Пенсильвания, которые опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, 3,5 миллиарда лет назад на Марсе был океан.

Учёные выяснили, что на Марсе был океан и текли десятки рек
Фото: FBM.ruFBM.ru

Исследователи предоставили доказывающий данное убеждение набор топографических карт. На них можно заметить, что когда-то на этой планете произошел подъем уровня воды, который соответствует долгому, теплому, влажному климату.

Также научные специалисты обратили внимание на наличие береговой линии и осадочного слоя толщиной примерно 900 метров, который покрывал несколько сотен тысяч квадратных километров.

Что касается рек, исследователи полагают, что горы Марса покрывал лед, который таял, и вода стекала вниз по склону. Именно таким образом возникли русла рек. Когда температура снижалась до минусовых показателей, вода испарялась и вновь образовывала в горах шапки льда.

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