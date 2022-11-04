Учёные выяснили, что на Марсе был океан и текли десятки рек

Согласно сведениям научных специалистов из Университета штата Пенсильвания, которые опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, 3,5 миллиарда лет назад на Марсе был океан.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Исследователи предоставили доказывающий данное убеждение набор топографических карт. На них можно заметить, что когда-то на этой планете произошел подъем уровня воды, который соответствует долгому, теплому, влажному климату.

Также научные специалисты обратили внимание на наличие береговой линии и осадочного слоя толщиной примерно 900 метров, который покрывал несколько сотен тысяч квадратных километров.