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59 минут назад

Пользователи Zoom сообщили о сбоях в работе сервиса

Lenta.ru

Пользователи сети сообщили о сбоях в работе сервиса для видеоконференций Zoom. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Zoom сообщили о сбоях в работе сервиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сбои начались в районе 20:55 по московскому времени. По информации сервиса, наибольшее количество неполадок в работе Zoom зарегистрировано в США. Перебои также наблюдаются в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах. 60 процентов жалоб касались проблем при соединении с сервером.

31 октября в работе соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) произошел масштабный сбой. Большая часть жалоб (65 процентов) касалась работы приложения.

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