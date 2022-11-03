Пользователи Zoom сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи сети сообщили о сбоях в работе сервиса для видеоконференций Zoom. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои начались в районе 20:55 по московскому времени. По информации сервиса, наибольшее количество неполадок в работе Zoom зарегистрировано в США. Перебои также наблюдаются в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах. 60 процентов жалоб касались проблем при соединении с сервером.