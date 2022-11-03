Пользователи MacBook и iMac пожаловались на сбои в работе программы

Пользователи MacBook и iMac массово жалуются на сбои в синхронизации встроенного в macOS календаря с популярным планировщиком Microsoft Exchange, который часто используется офисными служащими. Об этом сообщает издание MacRumors.
Отмечается, что у всех недовольных пользователей проблема возникла после обновления macOS до версии Ventura, релиз которой случился 24 октября. Чаще всего приложение «Календарь» просто отказывается от синхронизации с программой Microsoft. Известно также о случаях, когда синхронизация проходила, но с ошибками: даты запланированных мероприятий в приложении «Календарь» не соответствовали датам в Microsoft Exchange.
В MacRumors считают, что проблема, скорее всего, на стороне Apple, поскольку на macOS прошлого поколения – Monterey – синхронизация работает в штатном режиме. В связи с тем пользователям, которым важна стабильная работа Microsoft Exchange, журналисты рекомендуют воздержаться от обновления до Ventura. Тем же, кто все-таки уже обновился и столкнулся с проблемой, может помочь удаление и повторная установка утилиты Microsoft.