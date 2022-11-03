В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Из-за обновления macOS в MacBook и iMac появились проблемы с приложением "Календарь"

Газета.Ru

Пользователи MacBook и iMac массово жалуются на сбои в синхронизации встроенного в macOS календаря с популярным планировщиком Microsoft Exchange, который часто используется офисными служащими. Об этом сообщает издание MacRumors.

Пользователи MacBook и iMac пожаловались на сбои в работе программы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что у всех недовольных пользователей проблема возникла после обновления macOS до версии Ventura, релиз которой случился 24 октября. Чаще всего приложение «Календарь» просто отказывается от синхронизации с программой Microsoft. Известно также о случаях, когда синхронизация проходила, но с ошибками: даты запланированных мероприятий в приложении «Календарь» не соответствовали датам в Microsoft Exchange.

В MacRumors считают, что проблема, скорее всего, на стороне Apple, поскольку на macOS прошлого поколения – Monterey – синхронизация работает в штатном режиме. В связи с тем пользователям, которым важна стабильная работа Microsoft Exchange, журналисты рекомендуют воздержаться от обновления до Ventura. Тем же, кто все-таки уже обновился и столкнулся с проблемой, может помочь удаление и повторная установка утилиты Microsoft.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители