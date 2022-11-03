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36 минут назад

Антенны LOFAR обнаружили свечение вокруг скопления галактик Abell 2255

AstroNews

Голландско-итало-немецкая группа астрономов наблюдала свечение радиоизлучения вокруг скопления из тысяч галактик. Они объединили данные с тысяч антенн LOFAR, которые были сфокусированы в течение 18 ночей на площади размером с четыре полных луны.

Астрономы обнаружили свечение вокруг скопления галактик Abell 2255
Фото: AstroNewsAstroNews

Это первый случай, когда астрономам удалось зафиксировать радиоизлучение такой большой площади в течение такого длительного времени настолько детально. Они опубликовали свои результаты 2 ноября в журнале Science Advances .

Астрономы изучали Abell 2255. Это скопление из тысяч галактик находится примерно в миллиарде световых лет от Земли в направлении созвездия Дракона. Новые изображения в 25 раз четче и содержат в 60 раз меньше шума, чем изображения, сделанные с помощью предшественника LOFAR.

«Основываясь на новых изображениях и наших расчетах, мы считаем, что радиоизлучение от Abell 2255 было сгенерировано во время формирования кластера», – сказал руководитель исследования Андреа Боттеон и добавил, что это первый случай, когда астрономы изучали эти процессы очень далеко от центра скопления.

«В нашей теории мы предполагаем, что частицы ускоряются за счет огромной турбулентности и ударов, возникающих во время формирования скопления. В свою очередь, эти движения также могут усиливать магнитные поля», – заявил Боттеон.

В будущем исследователи хотят нацелить телескопы LOFAR и еще не построенные телескопы, такие как Square Kilometer Array, на другие скопления галактик. Кроме того, они намерены более подробно понаблюдать за Abell 2255. Так они надеются узнать больше о космической паутине, которая соединяет скопления галактик.

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