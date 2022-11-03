В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
11 минут назад

Администрация президента предложила усилить контроль социальных сетей

Елена Прошина

Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что считает необходимым усилить мониторинг соцсетей на предмет разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, а также распространении фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Администрация президента предложила усилить контроль социальных сетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации», – заявил он. Магомедсалам также отметил, что считает «категорически недопустимыми» заявления подобного рода от лиц, находящихся на государственной службе, а также от тех, кто занимается воспитанием молодежи – преподавателей в школах и вузах.

Он добавил, что так как давление западных стран на межнациональные отношения в России усиливается, российскому обществу «необходима консолидация».

Ранее замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что что против России ведется широкомасштабная война.

Наука и техника,Магомедсалам Магомедов,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители