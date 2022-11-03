Администрация президента предложила усилить контроль социальных сетей

«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации», – заявил он. Магомедсалам также отметил, что считает «категорически недопустимыми» заявления подобного рода от лиц, находящихся на государственной службе, а также от тех, кто занимается воспитанием молодежи – преподавателей в школах и вузах.