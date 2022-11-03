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27 минут назад

Разблокируют ли в России Twitter после его покупки Маском

Ferra.ru

После того, как Илон Маск купил Twitter, в России начали интересоваться возможностью разблокировки соцсети.

Разблокируют ли в России Twitter после его покупки Маском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На это ответил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что главный критерий — соответствие соцсетей действующему российскому законодательству.

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной соцсети действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые надо выполнять, чтобы работать в нашей стране, это главный критерий», — заявил Песков.

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Песков,
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