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47 минут назад

Илон Маск назвал купленный им Twitter «сверхразумом»

Ferra.ru

После того, как Илон Маск рассказал о своих намерениях сделать приобретённый им Twitter «самым точным источником информации в мире», написал ещё серию твитов с объяснениями, чем он считает свою соцсеть.

Илон Маск назвал купленный им Twitter «сверхразумом»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам предпринимателя, Twitter — «коллективный кибернетический сверхразум». И у такого разума существуют огромные возможности для улучшений.

«Нейрон не осознаёт, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений», — заявил Маск.

Наука и техника,Илон Маск,
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