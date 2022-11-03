Илон Маск назвал купленный им Twitter «сверхразумом»

После того, как Илон Маск рассказал о своих намерениях сделать приобретённый им Twitter «самым точным источником информации в мире», написал ещё серию твитов с объяснениями, чем он считает свою соцсеть.
По словам предпринимателя, Twitter — «коллективный кибернетический сверхразум». И у такого разума существуют огромные возможности для улучшений.
«Нейрон не осознаёт, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений», — заявил Маск.