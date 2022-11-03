Хакер «Джокер» заявил, что взломал Instagram* главнокомандующего ВСУ

Украинский хакер с ником «Джокер» заявил, что взломал страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он опубликовал в своем Telegram-канале видео того, как перелистывает фото со страницы Залужного.
На аватарке украинского главнокомандующего теперь изображен президент РФ Владимир Путин верхом на медведе. На последней фотографии размещена фотография военного с раскрашенным лицом и надписью: «Я подтверждаю, что Джокер проник в DELTA».