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41 минуту назад

Как создать гифку из видео на мобильном телефоне

Мария Иванова

Гифки — практически универсальный инструмент для общения. Они могут выразить любую эмоцию или реакцию, а главное, никто не мешает вам создавать собственные анимации на все случаи жизни. Портал androidauthority.com рассказал, как создавать гифки на мобильном телефоне.

Как создать гифку из видео на мобильном телефоне
Фото: СкриншотСкриншот

Сторонние сайты

На просторах Интернета существует множество сайтов, созданных специально для преобразования видеороликов в гифки. Самыми популярными среди них можно назвать Ezgif, Gfycat и Giphy: все три обладают своими преимуществами и недостатками, но, в целом, они работают примерно одинаково. Вам нужно выбрать ролик и загрузить его на сайт (или указать ссылку на YouTube), после чего вы можете настроить продолжительность анимации и другие параметры картинки. Готовую гифку можно сохранить на телефоне, чтобы потом пользоваться ей в мессенджерах.

Приложения для создания гифок

Конечно, сайты для создания гифок будут работать на телефоне, но они не совсем хорошо приспособлены для мобильных экранов. Вместо того, чтобы страдать от неудобного интерфейса, можно загрузить одно из приложений: в Play Store их полным-полно. Мы рекомендуем GIF Maker and Editor, Gif Me! Camera и Coub. Они бесплатны, но предлагают набор дополнительных функций за отдельную плату.

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