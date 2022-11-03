Как создать гифку из видео на мобильном телефоне

Гифки — практически универсальный инструмент для общения. Они могут выразить любую эмоцию или реакцию, а главное, никто не мешает вам создавать собственные анимации на все случаи жизни. Портал androidauthority.com рассказал, как создавать гифки на мобильном телефоне.

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Сторонние сайты

На просторах Интернета существует множество сайтов, созданных специально для преобразования видеороликов в гифки. Самыми популярными среди них можно назвать Ezgif, Gfycat и Giphy: все три обладают своими преимуществами и недостатками, но, в целом, они работают примерно одинаково. Вам нужно выбрать ролик и загрузить его на сайт (или указать ссылку на YouTube), после чего вы можете настроить продолжительность анимации и другие параметры картинки. Готовую гифку можно сохранить на телефоне, чтобы потом пользоваться ей в мессенджерах.

Приложения для создания гифок