НАСА готовится попрощаться с космическим аппаратом InSight

Приближается день, когда аппарат НАСА InSight завершит свою историческую миссию по исследованию недр Красной планеты. Выработка энергии космическим кораблем продолжает снижаться по мере того, как слой пыли на его солнечных панелях уплотняется, поэтому команда ученых предприняла шаги, чтобы как можно дольше использовать оставшуюся энергию.

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Несмотря на то, что оперативная группа продолжает выжимать максимум возможного из InSight, исследователям приходится готовиться к сворачиванию миссии.

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Наиболее важным из заключительных шагов в рамках миссии InSight является сохранение накопленных данных и обеспечение их доступности для исследователей по всему миру. Посадочный модуль передал информацию о внутренних слоях Марса, погоде в этой части планеты и об активности землетрясений.

Сейсмометр InSight зафиксировал более 1300 подземных толчков с момента посадки в ноябре 2018 года, самое крупное землетрясение имело магнитуду 5. Сейсмометр также зафиксировал землетрясения от ударов метеороидов.

Показания сейсмометра присоединятся к единственному набору внеземных сейсмических данных, полученных в ходе лунных миссий «Аполлон», в системе планетарных данных НАСА. Они также попадут в международный архив, управляемый Объединенными исследовательскими институтами сейсмологии, в котором хранятся все данные наземной сейсмической сети.

Летом у аппарата оставалось так мало энергии, что исследователи отключили все другие научные приборы InSight, чтобы поддерживать работу сейсмометра.

Во время недавней пылевой бури команда решила полностью отключить сейсмометр в целях экономии энергии. Теперь, когда шторм закончился, сейсмометр снова собирает данные, хотя ученые ожидают, что мощности посадочного модуля хватит еще на несколько недель.

НАСА объявит миссию завершенной, когда InSight пропустит два последовательных сеанса связи с космическим аппаратом, вращающимся вокруг Марса, но только в том случае, если причиной пропущенной связи станет сам InSight.

Тем временем, пока InSight остается на связи, команда будет продолжать сбор данных.