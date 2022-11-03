Почему молния бьет в человека и как от этого спастись

Молнии редко попадают непосредственно в людей, но это не значит, что во время сильного шторма вам ничего не угрожает. Понимание механизмов, благодаря которым молния может ударить человека, поможет вам обеспечить собственную безопасность и защитить близких. Национальная служба погоды США рассказала о том, почему молнии иногда попадают людей и чего стоит остерегаться.

Фото: ТАСС ТАСС

Прямой удар

Видео дня

Человек, прямо в которого попала молния, становится частью канала электрического разряда. Чаще всего прямые удары происходят на открытых пространствах. Подобные случаи весьма редки, но в то же время гораздо более опасны для жизни, чем другие механизмы поражения молнией. При прямом ударе часть тока как правило рассеивается по поверхности кожи (это явление называется «перекрывающим разрядом»), тогда как оставшееся электричество проходит по кардиоваскулярной и нервной системе. Перекрывающий разряд может причинить пострадавшему ожоги, но главная опасность кроется в электричестве, которое пройдет через туловище. Шансы на выживание после прямого удара молнии зависят от скорости оказания первой помощи и объема тока.

Боковая вспышка

Боковая вспышка возникает, когда молния попадает в тот или иной высокий объект, после чего часть тока перепрыгивает на объект пониже — например, на человека. Иными словами, пострадавший создаст короткое замыкание. Боковые вспышки обычно случаются, если жертва находится на расстоянии менее метра от объекта, в который ударила молния. Именно из-за этого специалисты не рекомендуют прятаться от дождя или града под кронами деревьев.

Шаговое напряжение

Шаговое напряжение создается, когда ток от удара молнии рассеивается по поверхности земли. Жертвой этого явления может стать любой, кто находится на улице в момент удара, причем вероятность серьезной (в том числе смертельной) травмы прямо пропорциональна расстоянию между человеком и точкой попадания молнии. Помимо этого, шаговое напряжение может затронуть подземные этажи зданий за счет токопроводящих материалов. Из-за того, что шаговое напряжение охватывает гораздо более широкую площадь, чем другие механизмы поражения молнией, оно лидирует по числу причиненных травм и летальных исходов.

Любопытный факт: шаговое напряжение также наблюдается и на море, но рыбы далеко не всегда погибают от удара молнией. Несмотря на то, что вода — хороший проводник электричества, ток рассеивается по поверхности моря, не проникая вглубь воды. Впрочем, если морское животное решит всплыть в неудачный момент, оно тоже может пострадать.

Контактное поражение

Молния может проходить большие расстояния через провода и другие металлические поверхности. Сам по себе метал не привлекает молнии, но создает отличный токопроводящий канал. Люди, погибающие от поражения молнией будучи в здании, чаще всего становятся жертвами именно контактного механизма. Не важно, где вы находитесь: любой металлический объект, будь то провода, розетки, душевые смесители или канализационные трубы, потенциально опасен.

Стримеры