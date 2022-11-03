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1 час назад

iPhone 14 оказалось намного больше, чем желающих их покупать

Ferra.ru

Стало известно, что в конце 2022–начале 2023 года Apple резко снизит цены на базовые модели iPhone 14.

iPhone 14 оказалось намного больше, чем желающих их покупать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Аналитики говорят, что такие намерения связаны с большим излишком этих моделей на фоне недостаточного спроса. Снизив цены, Apple рассчитывает переломить ситуацию и избавиться от избытка iPhone 14, чтобы «аномально» нарастить производство старших моделей — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

При этом профицит iPhone 14 возник, даже несмотря на то, что завод по сборке айфонов Foxconn закрылся на неделю из-за ковида.

Наука и техника,Apple,
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