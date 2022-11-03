Ученые изобрели способ предсказывать экстремальную жару на 40% точнее

Новая методика предсказания погоды позволит предсказывать волны жары и другие экстремальные погодные явления существенно точнее. Статья об этом опубликована в Nature Communications.
Экстремальными погодными явлениями климатологи называют состояния, которые сильно выбиваются из климатической нормы. К ним относятся летние волны жары, которые могут превышать норму на 10 градусов, аномальные морозы, многонедельные ливни и засухи. Ярким примером экстремального погодного явления в России может служить жара лета 2010 года.
Современные инструменты предсказания таких явлений обладают высокой погрешностью, из-за чего они воспринимаются практически как "случайные".
Китайские и европейские климатологи обнаружили, что высокий уровень погрешностей в этих прогнозах был связан с тем, что существующие климатические модели не учитывали в своей работе региональные различия в уровне осадков или же использовали данные для тропиков. Во многих случаях существующие колебания в частоте и характере выпадения осадков сильно занижались, что часто приводило к тому, что модели выдавали чрезмерно негативные прогнозы на будущее.
Авторы работы учли этот недостаток существующих систем прогнозирования экстремальных погодных явлений и разработали новый подход, позволяющий снизить уровень погрешностей при проведении подобных расчетов на 20-40%. Это позволило ученым скорректировать оценки того, как изменится частота экстремальных осадков в разных уголках мира по мере роста глобальных температур. Обновленная прогностическая модель позволила сделать вывод, что возникающие из-за глобального потепления экстремальные погодные явления чаще всего будут проявляться в Северной Азии. Европа же останется более безопасным местом. Ранее в горных озерах Японии российские ученые обнаружили "дафнию Франкенштейна".