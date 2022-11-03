Ученые изобрели способ предсказывать экстремальную жару на 40% точнее

Новая методика предсказания погоды позволит предсказывать волны жары и другие экстремальные погодные явления существенно точнее. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

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Экстремальными погодными явлениями климатологи называют состояния, которые сильно выбиваются из климатической нормы. К ним относятся летние волны жары, которые могут превышать норму на 10 градусов, аномальные морозы, многонедельные ливни и засухи. Ярким примером экстремального погодного явления в России может служить жара лета 2010 года.

Современные инструменты предсказания таких явлений обладают высокой погрешностью, из-за чего они воспринимаются практически как "случайные".

Китайские и европейские климатологи обнаружили, что высокий уровень погрешностей в этих прогнозах был связан с тем, что существующие климатические модели не учитывали в своей работе региональные различия в уровне осадков или же использовали данные для тропиков. Во многих случаях существующие колебания в частоте и характере выпадения осадков сильно занижались, что часто приводило к тому, что модели выдавали чрезмерно негативные прогнозы на будущее.